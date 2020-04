Misteriose luci solcano il cielo. Qualcuno pensa agli Ufo, ma c'è una spiegazione: ecco di cosa si tratta

Misteriose luci in fila indiana che solcano il cielo e che palesemente non sono stelle, né aerei. Il fenomeno negli ultimi mesi è stato avvistato diverse volte in particolare nel sud Italia. Questa sera, 17 aprile 2020, segnalazioni sono arrivate anche dall'Italia centrale. Ovviamente non è mancato chi ha subito pensato a oggetti volanti non identificati: Ufo. In realtà già nei precedenti avvistamenti gli esperti avevano dato spiegazioni in proposito. In occasione dell'episodio della serata di venerdì 10, ad esempio, Edoardo Ferrara, meteorologo del sito 3bmeteo, ha spiegato che non si tratta di Ufo, ma di satelliti. Nello specifico Starlink del produttore aerospaziale SpaceX, un progetto di Elon Musk che punta ad aumentare la copertura della rete internet sulla terra. Il fenomeno si era verificato già nei giorni di natale e prima ancora nel maggio 2019. La stessa spiegazione l'ha data Antonino Brosio, direttore del Parco astronomico Luigi Lilio di Savelli (Crotone), in merito ad avvistamenti più recenti.