Oroscopo del Corriere di sabato 18 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Quanto devi lavorare sodo per raggiungere i tuoi scopi... È come se portassi in giro un sacco di sabbia e ogni passo richiede uno sforzo enorme! Oggi è un buon giorno per individuare la fonte del problema.

BILANCIA

Un collega che ti calpesta i piedi o che ti fa perdere la calma influenza il tuo umore. Difenditi con le tue armi preferite: silenzio, risate e prospettiva futura.

ACQUARIO

Oggi avete molti grilli per la testa. Nelle ultime settimane avete analizzato attentamente le vostre relazioni a un livello profondo. Ma siete disposti ad accettare lo sconvolgimento che i cambiamenti creerebbero?

Oroscopo 18 aprile: Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 18 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 18 aprile: Ariete, Leone, Sagittario