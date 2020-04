Oroscopo del Corriere di sabato 18 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Ti senti scontroso ultimamente? Non preoccuparti, il tuo cattivo umore non durerà. Questo atteggiamento non è tipico del tuo carattere. Puoi contare su una notevole fonte di buon karma che avete accumulato nel corso degli anni.

VERGINE

Vi considerate abbastanza moderni nel vostro modo di pensare, ma siete davvero riusciti a rifiutare del tutto la tradizione? Provate a capire se alcune convenzioni antiquate vi limitano ancora.

CAPRICORNO

Oggi potrebbe essere una giornata rilassante, a patto che si faccia lo sforzo necessario per affrontare i problemi materiali. Non c'è niente di meglio che passare gran parte del tempo a pianificare il futuro.

