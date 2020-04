Coronavirus, Harry e Meghan distribuiscono cibo ai malati a Los Angeles: eccoli con guanti e mascherina Video

Eccoli i Sussex, come due volontari qualsiasi. Guanti e mascherina, Harry e Meghan portano cibo ai malati di Coronavirus di Los Angeles. La coppia aiuta l’organizzazione Project Angel Food che si occupa di distribuire pasti a chi soffre di malattie croniche.

Sono state le telecamere di sorveglianza a sorprendere i duchi del Sussex, a Los Angeles, mentre portano aiuti alle persone in quarantena a casa per via del Covid19. ll video è stato diffuso dal sito TMZ e la notizia riportata dal Daily Mail che ha pubblicato il video (clicca qui per guardarlo). Harry e Meghan si sono trasferiti dal Canada agli Usa qualche settimana fa, appena esplosa la pandemia.