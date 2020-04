Morto Brian Dennehy, lo sceriffo del film Rambo: il post commosso di Sylvester Stallone 

L'attore americano Brian Dennehy è morto a 81 anni a New Haven, nel Connecticut, per cause naturali. A riferirlo Kate Cafaro di Icm Partners, l'agenzia che lo rappresentava. Dennehy, che ha vinto due Tony Awards, un Golden Globe ed è stato nominato per sei Emmy, è conosciuto per avere interpretato lo sceriffo in 'Rambo First Blood', un serial killer in 'To Catch a Killer' e uno sceriffo corrotto in 'Silverado'. Un volto conosciutissimo, soprattutto per aver interpretato il ruolo dello sceriffo che dà la caccia a Rambo.

Sylvester Stallone ha reso omaggio a Brian Dennehy ricordandolo sui suoi profili social. Il divo di Hollywood ha così pubblicato una foto tratta da una delle tante scene di Rambo scrivendo delle parole d’affetto e di riconoscenza per un collega che definisce “un grande artista”. “Il grande attore Brian Dennehy è morto.Era semplicemente uno splendido interprete. Era anche un veterano del Vietnam che mi ha aiutato moltissimo a costruire il personaggio di Rambo. Il mondo ha perso un grande artista”, ha scritto Stallone.