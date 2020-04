Il nome, Giovanna, è di fantasia ma tutto il resto è vero e non fa altro che dare ulteriore fiducia e speranza a tutti gli italiani nei giorni difficili dell'emergenza Coroanvirus. Giovanna ha 8 anni, è una bambina italo-rumena, e in occasione delle festività pasquali ha pensato di fare un regalo speciale ai carabinieri della stazione di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Accompagnata dal padre, si è presentata in caserma e ha regalato ai carabinieri un cesto pieno di dolci che lei stessa aveva cucinato. "Volevo ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorno e soprattutto in questo periodo", ha detto Giovanna, che ha consegnato al comandante della stazione anche una lettera in cui ha voluto esprimere la sua gratitudine ai militari, ricevendo in dono un cappellino dell'Arma, il calendario storico e tanta riconoscenza dai carabinieri presenti. "Grazie perché rappresentate l'orgoglio italiano. Grazie perché state proteggendo e rischiate la vostra salute!", ha scritto la bambina nella sua la lettera abbellita da un benaugurante arcobaleno e dalla scritta "Andrà tutto bene".