Rocco Siffredi, il re dei film a luci rosse e la quarantena: "Non riesco e fare a meno del ses*o"

Quarantena per tutti, isolamento anche per gli attori del por*o. Ieri la giovane stella dei film a luci rosse, Martina Smeraldi, ha raccontato come se la passa facendo rivelazioni (leggi qui).

Adesso è la volta del re del porno, Rocco Siffredi che si trova in Ungheria. In un’intervista rilasciata a Novella2000, ha detto di non aver “mai passato in vita mia un periodo così. Mi sveglio ogni mattina e posso decidere cosa fare, scegliere anche di non fare niente. Viviamo nella periferia della città, con il verde intorno. Casa nostra è molto grande, ha il giardino e poi ci sono i 100mila metri quadri del mio studio, dove giro i film e ho la mia Academy per attori por*o”, ha spiegato. “Quello che non mi piace è fare a meno del ses*o. Ho riscoperto una nuova adolescenza, mi dedico a me stesso come un ragazzino."