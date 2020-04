L'oroscopo del Corriere di venerdì 17 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Potreste parlare come se aveste accumulato la saggezza di molte vite. Forse è così, ma questo non significa che dovete essere arroganti. Sappiate conversare anche con persone meno istruite.

SCORPIONE

L'amore e il romanticismo sono sicuramente a tuo favore in questo momento e non sorprende quindi che tu ti senta coraggioso, pronto a fare una mossa importante. Stai attento, però, a non farti trascinare così tanto dalla sicurezza in te stesso.

PESCI

Non vi sentite sicuri delle vostre opinioni e potreste chiedervi continuamente se state dicendo la cosa giusta alla persona giusta al momento giusto. Troppa autoanalisi potrebbe farvi impazzire se non state attenti.

