L'oroscopo del Corriere di venerdì 17 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Stasera sentitevi liberi di fuggire in un mondo di fantasia con la persona dei vostri sogni. Lasciate che la vostra immaginazione vi guidi: del resto non arriverete mai dove volete finché non vi dirigete in quella direzione.

BILANCIA

Probabilmente ti sentirai un po' solo e forse anche isolato. Forse pensi che nessun altro abbia i tuoi stessi pensieri stravaganti ma saresti sorpreso di sapere quante persone abbiano le tue stesse fantasie.

ACQUARIO

Un profumo familiare è in grado di far correre la tua immaginazione e forse sarai improvvisamente trasportato nel tempo e ti ritroverai insieme ad una persona che adoravi. Una volta che la tua fantasia inizia a galoppare, potrebbe essere difficile rallentarla.

