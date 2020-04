Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis nuda su Instagram: "Papà non rimane sconvolto?" Video

Elisa De Panicis nuda (guarda qui il video) in vasca da bagno in un video su Instagram e Salvo Veneziano l'attacca. Fra i due ex gieffini c'è una "antica" ruggine con Salvo che è stato squalificato all’inizio del Grande Fratello Vip 2020 proprio per alcune frasi sessiste rivolte ad Elisa.

I due si sono poi ritrovati in alcuni programmi televisivi dove la De Panicis avrebbe fatto la morale a Veneziano, a detta di Salvo che adesso scrive sul profilo Instagram a proposito del video di Elisa nuda: “Mi parla del suo povero padre di 70 anni e addirittura dei suoi nipoti, che potevano rimanere sconvolti delle mie parole. Ok va bene. Ma la mia domanda è una: ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram?”.