TikTok, funzione dei messaggi diretti solo per i maggiori di 16 anni dal 30 aprile

Cambiano le regole per l'invio dei messaggi su TikTok. Il social network che permette ai suoi utenti di realizzare video divertenti e creativi di breve durata ha annunciato una novità rivolta in particolare ai più giovani: la limitazione della funzione messaggi diretti, che dal 30 aprile potranno essere inviati o ricevuti soltanto da utenti che hanno un’età maggiore di 16 anni.

Si tratta, spiega TikTok in una nota, di un ulteriore passo avanti per garantire un maggiore controllo dell’esperienza degli adolescenti sulla piattaforma. Per questa funzione, in particolare, fin da subito sono state studiate diverse misure di sicurezza, come l’aver reso possibile scambiare messaggi diretti esclusivamente tra contatti aggiunti tra i propri amici, per impedire la ricezione di comunicazioni non richieste o inappropriate, e l’avere escluso la possibilità di condividere immagini o video.