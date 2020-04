Truffe online, nel mirino gli utenti Netflix, Apple e WhatsApp. Come agiscono i malafattori e come difendesi

Le truffe online sembrano aumentate in questo complesso periodo di quarantena da Coronavirus. Ovviamente al centro dell'attenzione restano i possessori di carte di credito e i titolari di conti correnti. L'approccio dei truffatori online con gli utenti avviene praticamente sempre via mail, Sms oppure via social. Negli ultimi mesi i più colpiti sembrano essere i clienti Apple, coloro che utilizzano WhatsApp e gli abbonati Netflix per i quali sono aumentati i messaggi phishing con l'intento di rubare le credenziali di accesso agli account e i dati dei pagamenti in rete. Ovviamente la raccomandazione è quella di non lasciarsi mai convincere dai messaggi che richiedono aggiornamento dei dati e che allegano link da seguire. Inoltre mai utilizzare file allegati. Queste semplici accortezze aiutano a non rimanere vittime delle trffe.

