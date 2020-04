Il segreto, anticipazioni sulla nuova stagione della fiction in onda su Canale 5: cosa farà Donna Francisca

Anticipazioni sulla fiction Il segreto in onda su Canale 5. Sono trascorsi quattro anni. Fernando Mesia si è volatilizzato e con lui la paura dei cittadini di Puente Viejo che, con grande coraggio, hanno deciso di non abbandonare tutto, ma di metterci l’impegno necessario per ricostruire quello che l’incendio ha spazzato via. Qualcuno aveva lasciato tutto, cercando una vita migliore lontano dal paesino; qualcuno è invece ritornato perché convinto che le acque si siano calmate… e invece che fine ha fatto Donna Francisca? Le anticipazioni della nuova stagione de Il Segreto ci permettono di tracciare i momenti salienti della sua fuga e del suo ritorno in sordina.

Anticipazioni nuova stagione Il Segreto, Francisca ritorna a Puente Viejo rivelate da gossip e tv.

Francisca Montenegro ha dovuto abbandonare Puente Viejo a seguito dell’incendio provocato da Fernando Mesia: si è trasferita con Raimundo Ulloa in un paesino non molto distante dalla sua tenuta. La matrona, però, non intenderà passare tutta un’esistenza privata dei suoi avere, quindi deciderà di ritornare segretamente per appropriarsi di quello che le è stato sottratto; ad aiutarla, la misteriosa Marchesa Isabel, che nasconderà ogni possibile indizio del suo ritorno.



Donna Francisca riuscirà a ritornare a Puente Viejo, ma senza l’amore della sua vita: Raimundo Ulloa si metterà sulle sue tracce, la cercherà in lungo e in largo, ma senza successo; fino a quando non interverrà Eulalia, che metterà in pericolo la vita di Raimundo: quest’ultimo cadrà in un tragico stato comatoso. Vedendo suo marito in quelle condizioni, Francisca deciderà nuovamente di lasciare Puente Viejo. Per sempre. Lo farà davvero? Sappiamo, attraverso gli spoiler spagnoli de Il Segreto, che il ritorno di Emilia Ulloa farà saltare tutti i piani della Montenegro.