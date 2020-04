Terremoto, cinque scosse in meno di 24 ore da sud a nord. La più forte in provincia di Piacenza

Sono state cinque le scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 registrate il 15 aprile e in diverse zone d'Italia, fenomeno non comune in una sola giornata. Il primo sisma alle ore 7.35, epicentro in provincia di Avellino, territorio comunale di Nusco magnitudo 3.3. Alle 17.02 epicentro nel Tirreno Meridionale, davanti alle coste di Sicilia e Calabria (magnitudo 2.2). Sei minuti più tardi terremoto nel Centro Italia, magnitudo 2.8 con epicentro ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, uno dei comuni pesantemente colpiti dalla scia sismica del 2016. Alle 18.38 nuova scossa a Nusco, nell'Avellinese, stavolta del 3.1. In serata la scossa più forte della giornata: ore 22.02, magnitudo 3.5, nel comune di Ferriere in provincia di Piacenza.