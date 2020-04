Colpo di scena Apple: iPhone Se 2020. Nuovo smartphone low cost. Prezzi, caratteristiche, ordini dal 17 aprile

Colpo di scena nel mondo degli smartphone. Apple tira fuori dal cilindro un nuovo telefono, proprio in piena quarantena Coronavirus. Si chiama iPhone Se 2020. Il prodotto arriva sul mercato come un fulmine, senza le solite super presentazioni show dell'azienda di Cupertino. E' un telefono economico rispetto ai soliti prezzi dell'azienda della mela: si va dai 499 euro della versione 64 Gb ai 669 del 256 Gb, passando per i 549 del 128 Gb. Colori inediti: rosso, nero e bianco. A far "girare" l'iPhone Se 2020 è il processore Apple A13 Bionic, lo stesso cuore della versione 11. Alluminio aerospaziale per la scocca ma soprattutto display di dimensioni ridotte rispetto allo standard attuale: 4,7 pollici. Lo schermo è Retina Hd, tecnologia True Tone. Fotocamera posteriore da 12 megapixel, mentre quella anteriore è di 7. Resistente all'acqua e alla polvere, sensore per le impronte digitali integrato nel tasto home e autonomia simile a quella di iPhone 8. Preordini a partire dalle ore 14 del 17 aprile.