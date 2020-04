Oroscopo del Corriere di giovedì 16 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Indipendentemente dalla tua situazione, vorrai prendere la via d'uscita più facile. C'è una grande pigrizia che ti travolge e potresti cercare di trovare un modo per sottrarti ad alcune responsabilità.

SCORPIONE

L'amore e il romanticismo sono sicuramente a tuo favore in questo momento e non sorprende quindi che tu ti senta coraggioso, pronto a fare una mossa importante. Stai attento, però, a non farti trascinare così tanto dalla sicurezza in te stesso.

PESCI

Potreste entrare in conflitto con qualcuno che ha un atteggiamento molto espansivo. Forse lui o lei incoraggia un approccio umanistico che trovate irrealistico e anche un po' offensivo. Dite esattamente come vi sentite.

