Oroscopo del Corriere di giovedì 16 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Potresti essere in bilico tra il mondo reale e un regno fantastico. È più che probabile che il mondo della fantasia sia quello vincente in questo caso, ma ciò non significa che si debba perdere ogni contatto con la realtà.



VERGINE

Potreste sembrare duri e freddi quando si tratta di affrontare i fatti e potreste risultare alquanto severi. In realtà, questo spesso maschera solo il vostro essere sensibile. Forse siete solo insicuri.

CAPRICORNO

Potreste essere etichettati come colui che non è in grado di prendere niente sul serio. Indipendentemente dalla situazione, siete in grado di trasformare tutto in una specie di scherzo e il vostro umorismo solleva lo spirito di tutti quelli che vi circondano.

