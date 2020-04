Striscia la notizia, il video dell'aggressione a Vittorio Brumotti per il servizio sulla droga a Milano

Striscia la notizia ha mostrato il servizio con aggressione a Vittorio Brumotti. L'inviato del programma Mediaset, ha documentato lo spaccio di droga che avviene davanti alla stazione centrale di Milano, questo nonostante le restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Non solo non si sta a casa, ma si approfitta del momento per spacciare droga in uno dei luoghi centrali di Milano.

Una presenza, quella di Vittorio Brumotti, che non è stata presa certo bene dai pusher, che hanno iniziato ad aggredirlo lanciando sassi verso di lui (clicca qui e guarda il servizio di Striscia la notizia).