Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Avellino. Epicentro a pochi chilometri dal sisma del 1980

Un terremoto di magnitudo 3.3 si è verificato in Campania. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 7.35 di questa mattina, mercoledì 15 aprile. L'epicentro è stato localizzato in provincia di Avellino a quattro chilometri dal comune di Nusco, 4mila abitanti, e ad una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione, qualcuno è sceso in strada. L'epicentro è a qualche decina di chilometri dalla zona che fu colpita dal violento sisma del 23 novembre 1980. Nei giorni scorsi una scossa di magnitudo 2.9 aveva avuto come epicentro Pozzuoli.