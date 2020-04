Morte Franco Lauro, il post commosso della collega Paola Ferrari dedicato all'amico di tante avventure

Paola Ferrari ha commentato la morte del collega Franco Lauro, stroncato da un malore a 58 anni oggi, martedì 14 aprile 2020.

Il giornalista sportivo della Rai, volto familiare per i tanti telespettatori che hanno seguito ‘La domenica sportiva', '90esimo minuto' o ‘Domenica Sprint', ha condiviso il suo lavoro con molti colleghi, fra questi Paola Ferrari.

In un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Paola Ferrari ha spiegato di non riuscire a credere che Franco Lauro non ci sia più: "Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento", ha postato la giornalista.