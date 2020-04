Prato, muore in auto contro un albero: 21 anni fa aveva sterminato la famiglia

È morto schiantandosi con la sua auto contro un albero, in via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una fatalità avvenuta alla vigilia dell'anniversario della strage in famiglia di cui era stato protagonista 21 anni fa. Simone Cantaridi, 46 anni, ieri non era ubriaco, non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Probabilmente si è schiantato a causa dell'alta velocità. A riferirlo il quotidiano La Nazione.

Il nome di Cantaridi è legato alla tragedia avvenuta a Piombino il 14 aprile 1999: all'età di 25 anni uccise a coltellate la moglie, la figlioletta di appena 4 anni e la sorella. Poi fece esplodere la casa, in via Landi, senza un apparente motivo. Cantaridi confessò il triplice omicidio mentre si trovava in ospedale, sopravvissuto all'esplosione dopo che i carabinieri ritrovarono nell'appartamento un coltello insanguinato. Cantaridi venne condannato a 16 anni ma nel 2009, assistito dall'avvocato Elena Augustin, fu scarcerato grazie alla buona condotta e all'indulto. Durante la reclusione nel carcere di Prato si laureò in teologia e, uscito di prigione, trovò lavoro in un supermercato.