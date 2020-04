Nuova truffa telefonica da numeri sconosciuti azzera credito e carte prepagate, i consigli per difendersi

Chiamate sullo smartphone da numeri sconosciuti continuano a creare le condizioni per svuotare in pochissimi secondo il credito telefonico. Nuovi casi di truffe telefoniche vengono segnalati da persone che, avendo inavvertitamente risposto, si sono ritrovate senza avere più la possibilità di effettuare chiamate.

La truffa del Ping Call arriva, secondo gli esperti, da numeri che fanno riferimento a Tunisia e Regno Unito e che addirittura avrebbero origine da intelligenze artificiali che usano un nuovo meccanismo per ridurre a zero il credito dei clienti con linea mobile e fissa, anche aziendale.

Nuova la tecnologia usata, identica la tecnica: brevissima chiamata alla quale non si ha il tempo di rispondere per indurre la malcapitata vittima a telefonare su quel numero sconosciuto che in pochissimo tempo azzera il credito residuo e riesce addirittura a svuotare carte di credito e carte prepagate eventualmente usate per onorare le ricariche della linea fissa.

I consigli per difendersi da questo genere di truffe sono dunque sempre le stesse: disattivare, se non per occasioni particolari, le chiamate dall'estero; contattare il servizio clienti dal proprio operatore; non telefonare mai verso numeri sospetti; contattare le forze dell'ordine, in particolare, la polizia postale.