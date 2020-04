Nuova truffa via mail: finti rimborsi del canone Rai. Ecco come funziona. Attenzione a non farsi fregare

Spunta una nuova truffa che stavolta prende di mira il Canone Rai. Sono migliaia i cittadini italiani che negli ultimi giorni hanno ricevuto mail spam apparentemente provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Ovviamente il mittente reale è ben diverso. Nella mail viene citato un'ipotetico rimborso a cui l'utente avrebbe diritto. In sostanza si sostiene che il contribuente ha versato una cifra in eccesso e ne può ottenere il rimborso. Lo si invita a inoltrare la domanda ed a verificare subito la ricezione dei soldi, controllando sul suo conto corrente. Naturalmente tutto falso: cliccando sul link allegato gli utenti forniscono ai truffatori informazioni che permettono agli stessi di accedere ai conti. Non c'è alcuna campagna di rimborso sul Canone Rai.

