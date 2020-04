Coronavirus, Enrico Mentana risponde a Giuseppe Conte: "Se vuole l'ultima parola gliela diamo"

Nel telegiornale delle 20 di La7 (13 aprile), il direttore Enrico Mentana replica a Palazzo Chigi che con una nota ha difeso la scelta del premier Giuseppe Conte di utilizzare la conferenza stampa a rete unificate dell'11 aprile per attaccare le opposizioni, facendo i nomi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Mentana aveva pesantemente criticato quella scelta, sottolineando la differenza che deve esserci tra le comunicazioni di un primo ministro e le polemiche politiche. Palazzo Chigi ribadisce la sua posizione e incassa di nuovo le bacchettate di Enrico Mentana: "Non ho mai censurato nessuno. Al presidente del consiglio si danno tutti gli elementi per rivolgersi al Paese ed è giusto ascoltare le notizie, ma non le polemiche politiche. C’è stato un rapporto di forza mediatica non accettabile". Prima del telegiornale, nel corso del suo speciale, Mentana aveva spiegato: "A tutto c'è un limite, anche al fatto di voler avere l'ultima parola. Se Palazzo Chigi vuole l'ultima parola bene, allora gliela diamo". E poi: "Non c'è stata una conferenza stampa a reti unificate? Infatti era su due reti Rai, su due reti Mediaset, su La7 e su Sky Tg24".

#tgla7 La replica di Enrico #Mentana al comunicato di Palazzo Chigi e agli altri. https://t.co/H9OuWTPrJw — La7 (@La7tv) April 13, 2020