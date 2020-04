Oroscopo del Corriere di martedì 14 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Potresti essere attratto da persone e universi sconosciuti oggi. La tua tendenza verso il nuovo e il bizzarro è più forte del solito, e vieni trascinato in direzioni mentali diverse.

SCORPIONE

Potresti avere dei pensieri bizzarri oggi e questi potrebbero condurti in una direzione che non è del tutto pertinente alla tua situazione attuale. Non abbiate paura di esplorare questi strani regni...

PESCI

Potresti sperimentare alcune distrazioni mentali che oggi ti spingono in direzioni diverse e che potrebbero causare un'ostinata battaglia interna. Rendetevi conto che stare nel mezzo va a vostro vantaggio.

Oroscopo 14 aprile: Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo 14 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 14 aprile: Bilancia, Gemelli, Acquario