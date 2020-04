Oroscopo del Corriere di martedì 14 aprile 2020: Bilancia, Gemelli e Acquario.

BILANCIA

Giornata probabilmente piena di colpi di scena, di curve e di svolte inaspettate lungo una strada per la quale non si è preparati. A quanto pare qualcuno ha dimenticato di installare il cartello che avverte del pericolo.

GEMELLI

Le persone sono inclini ad essere testarde come te riguardo le loro posizioni. Questa potrebbe essere la ricetta per un disastro se non state attenti. Allargate un po' gli orizzonti.

ACQUARIO

A cause della tua natura sensibile, è probabile che oggi il tuo pensiero sia disturbato. Improvvisamente, un'esplosione di informazioni inaspettate potrebbe arrivare sulla vostra strada e creare confusione.

Oroscopo 14 aprile: Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 14 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 14 aprile: Ariete, Leone, Sagittario