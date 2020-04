Oroscopo del Corriere di martedì 14 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Se non lo avete ancora fatto, oggi capirete che libertà è un aspetto fondamentale della vita. Potreste scoprire che il vostro cervello vuole perseguire modi di pensare più indipendenti.

VERGINE

In generale è abbastanza chiaro che non hai paura di dire alla gente quello che pensi. Forse però è il momento di essere più espressivi su come ti senti. Potresti sentirti un po' spento a causa di una situazione inaspettata.

CAPRICORNO

Si potrebbe avere la sensazione che qualcosa non va oggi. Probabilmente è solo la tua prospettiva che ha bisogno di qualche ritocco. Cercate di mettete a fuoco un po' di più la situazione in modo da avere un approccio distaccato.

Oroscopo 14 aprile: Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 14 aprile: Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo 14 aprile: Bilancia, Gemelli, Acquario