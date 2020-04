Oroscopo del Corriere di martedì 14 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario

ARIETE

Fate fatica a capire quale sia il modo giusto di procedere. Evitate la confusione nel corso della giornata, cercando di non farvi coinvolgere nei problemi che vi circondano ma non vi riguardano.

LEONE

Mentre lavorate lentamente e costantemente verso i vostri obiettivi, vi renderete conto che ci sono degli ostacoli inaspettati lungo il cammino. Non è possibile pianificare tutto, quindi non scoraggiarti.

SAGITTARIO

Il tuo pensiero è solido e chiaro oggi, ma altre persone potrebbero sfidare il tuo potere mentale. Non lasciare che gli altri ti mettano in testa dubbi sul modo in cui affronti un problema.

