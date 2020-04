L'arte ti somiglia, visite virtuali online nei musei italiani e contest sui canali social

Anche se i musei e i luoghi della cultura sono chiusi al pubblico, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo propone diverse attività digitali per una Pasquetta all’insegna dell’arte. Virtual tour, palinsesti video su YouTube e una nuova campagna social che gioca sulla somiglianza tra le persone e i ritratti nelle opere d’arte dei musei italiani. "Un’altra iniziativa digitale del @_MiBACT: l’arte ti somiglia per ricordarci di quanto sia importante non perdere il contatto con il patrimonio culturale italiano", ha scritto su Twitter il Ministro Dario Franceschini. L’arte ti somiglia, storica campagna istituzionale del MiBACT, torna adesso rinnovata e si inserisce nelle iniziative promosse dal Ministero con la campagna #iorestoacasa. L’invito è quindi quello di visitare online i luoghi della cultura scorrendo tra i profili social di musei, archivi e biblioteche e curiosando tra i virtual tour, per scovare somiglianze tra le opere delle collezioni d’arte italiane (persone, ambienti della propria casa e magari gli amici a quattro zampe) e condividerle sui social usando l’hashtag #lartetisomiglia. Il Mibact rilancerà sui propri canali social le foto di tutti coloro che parteciperanno, dando vita così anche a una nuova edizione della campagna ArT you ready, che ormai da quasi un mese ogni fine settimana, sul web, scandisce il tempo dell’arte coinvolgendo migliaia di utenti per mantenere viva l’attenzione sul patrimonio culturale in questo difficile momento. La versione aggiornata dello spot “L’arte ti somiglia”, che invita tutti a divertirsi con l’arte in modo digitale, è disponibile sul canale YouTube del Mibact a questo link: https://youtu.be/aRZ-Td6gk4A.