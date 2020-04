Stasera in tv, Report di lunedì 13 aprile 2020: anticipazioni e inchieste del programma di Rai3

Stasera in televisione, serie di inchieste del programma Report. Un tema al centro di uno dei reportage di “Report”, in onda oggi lunedì 13 aprile, alle 21.20 su Rai3 è il seguente: Se fino agli anni Sessanta il letame prodotto dal bestiame era considerato oro per una piccola azienda agricola, oggi è diventato un problema. In primo piano anche la crisi economica globale che avanza di pari passo con la pandemia; la situazione della sanità nella Regione Umbria; l’utilizzo dei dispositivi digitali nel sistema sanitario nazionale; i numeri impressionanti dei possedimenti Benetton in Patagonia: il più grande latifondo di tutta l’Argentina.