Oroscopo del Corriere di lunedì 13 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

Melania Trump legge la favola di Pasqua "The Little Rabbit"

(Agenzia Vista) Washington, 12 aprile 2020 Melania Trump legge la favola di Pasqua "The Little Rabbit" La first Lady degli Stati Uniti augura una buona Pasqua a grandi e piccini leggendo la favola "The Little Rabbit" Fonte Facebook Melania Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev