Oroscopo del Corriere di lunedì 13 aprile 2020: Toro, Vergine, Capricorno.

TORO

I complimenti del partner ti renderanno particolarmente felice: il tuo lavoro all'interno delle mura domestiche sarà apprezzato. Se dal punto di vista fisico non ti senti al top, meglio non preoccuparsi più di tanto.

VERGINE

L'autostima va e viene e sarà fortemente condizionata anche da fattori esterni: se non sei in grado o se non sei stato in grado di fare una cosa, non dannarti l'anima. La mancanza di equilibrio interiore si rifletterà nei rapporti con gli altri.

CAPRICORNO

Un po' di agitazione pervade il tuo corpo: la voglia di uscire a fare due passi potrebbe scontrarsi cone le restrizioni in vigore, ma puoi sempre trovare il modo per praticare sport in casa.

