Coronavirus in Gran Bretagna, il premier Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale. Il primo ministro, però, non tornerà immediatamente al lavoro ma con continuerà la sua convalescenza a Chequers, la residenza di campagna riservata ai capi di governo britannici. Il premier, che era ricoverato al St.Thomas Hospital, in un messaggio diffuso la sera della vigilia di Pasqua ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario nazionale per averlo salvato. Intanto, la Gran Bretagna ha superato la soglia dei 10.000 morti da Covid. Secondo le autorità del Paese, infatti, i deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 737, con il totale salito a 10.612.