Pasqua, la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nella basilica vuota: è il tempo della solidarietà

La messa di Papa Francesco per Pasqua in una Basilica vuota per le restrizioni imposte contro la diffusione del Coronavirus. Dopo la santa messa, la tradizionale benedizione Urbi et Orbi. Nel suo messaggio il Pontefice è tornato a chiedere un cessate il fuoco globale e un immediato stop alla fabbricazione delle armi. Ha quindi invocato la resurrezione di Gesù sulla crisi sanitaria: bisogna bandire egoismi e divisioni, ha detto Papa Francesco, questo è il tempo della solidarietà. "Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici. Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai Sacramenti, specialmente dell’Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi non è stato possibile accostarsi ad essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli! Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non temere".