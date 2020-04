L'oroscopo del Corriere di domenica 12 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Siete sempre voi a organizzare videochiamate con gli amici, ma nessuno sembra mai farci caso. E se all'improvviso smetteste? Il lavoro sembra andare a gonfie vele, ma il vostro ruolo ormai vi sta stretto.

SCORPIONE

Arrivati alla fine di una stancante giornata, il vostro partner non sembra aver voglia di rilassarsi un po' ma fa mille progetti. Anche in casa si possono organizzare serate diverse dal solito.

PESCI

Siate ottimisti, non cercate di dare spiegazioni che non vi competono. Dovete soltanto mantenere un atteggiamento positivo con gli altri. Sono in arrivo importanti novità sul lavoro.

