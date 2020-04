L'oroscopo del Corriere di domenica 12 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Una notizia inaspettata farà iniziare questa giornata nel peggiore dei modi. Starà al vostro piglio allegro porvi rimedio. Non avete mai desiderato così tanto un periodo di ferie.

BILANCIA

Dovete sempre avere tutto a portata di mano. Ma a volte delegare qualcosa o fidarsi degli altri può alleggerire la vostra giornata. Non disperate se tutto non va per il verso giusto.

ACQUARIO

Sarà il caso di non strapazzare troppo le persone che vi sono intorno, specialmente con richieste assurde. Siete un tantino viziati... Ultimamente avete notato che una persona vi sta rivolgendo molte più attenzioni.

