L'oroscopo del Corriere di domenica 12 aprile 2020: Ariete, Leone, Sagittario.

ARIETE

Il grido di aiuto di un amico in difficoltà non può essere inascoltato. Mostratevi disponibili a farvi in quattro per lui! C'è un persona che non vedete spesso ma che vi è molto vicina.

LEONE

Una mossa avventata potrebbe mettere a rischio mesi di duro lavoro. Fare una valutazione approfondita è una buona idea. Il vostro periodo fortunato in amore sembra continuare.

SAGITTARIO

Un familiare vi chiede aiuto, a patto che non riveliate la situazione in cui è coinvolto. Riflettete e considerate cosa è meglio per il suo bene. E non prendete tutto così seriamente.

