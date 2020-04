L'oroscopo del Corriere di sabato 11 aprile 2020: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del Corriere di sabato 11 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Stai pensando di seguire un corso o di documentarti per imparare qualcosa di artistico? Che tu preferisca la pittura, la musica, il teatro, la danza o la scrittura creativa, se ti impegni ora, probabilmente continuerai a farlo.

LEONE

All'improvviso sembri più attraente del solito. Potresti esercitare un fascino misterioso e i potenziali partner d'amore potrebbero esserne incuriositi.

SAGITTARIO

Pensate ad oggi come ad un tempo di riposo per voi stessi in cui potete arrivare ad un livello di maggiore benessere e serenità. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle persone che vi circondano.

