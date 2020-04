Via Crucis 2020 con Papa Francesco in Piazza San Pietro deserta. Gli appuntamenti tv di Venerdì e Sabato Santo

Un venerdì santo particolare per i fedeli e per Papa Francesco per la Pasqua 2020. Per la prima volta dal 1964, la Via Crucis di Papa Francesco non si terrà al Colosseo, ma in una piazza San Pietro deserta e sarà trasmessa in diretta tv. Bergoglio ha voluto che le meditazioni fossero scritte dalla comunità del carcere di Padova, guidata da Don Marco Pozza.

Oggi, Venerdì Santo, dalle ore 18 la celebrazione della Passione del Signore, che avrà inizio alle 21 con la Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro e sarà trasmessa su Rai1. La Passione e la via Crucis vanno in onda inoltre su Tv2000.

Domani Sabato Santo, 11 aprile A partire dalle ore 21 avrà inizio la Veglia pasquale (trasmessa in diretta su Rai1). Inoltre alle 7 di mattino la Santa Messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di casa Santa Marta (Rai1) e l'ostensione straordinaria della Sacra Sindone in diretta su Tv2000, Rai3 e RaiNews24 dalle 16.55.