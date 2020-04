Pasqua e Pasquetta 2020, come seguire in televisione le messe e funzioni religiose. Non solo dirette

Domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile 2020. Sono i giorni di Pasqua e Pasquetta. Messe e funzioni religiose si svolgeranno senza fedeli, ma la partecipazione sarà enorme davanti alla tv.

Gli appuntamenti religiosi verranno trasmessi su Rai e Tv2000.

Domenica 12 dalle ore 9 su Rai2, programmi "Sulla via di Damasco", "O anche no", "Speciale Protestantesimo". Rai1 propone alle 10.25 la puntata speciale di "A Sua immagine" con Lorena Bianchetti. Alle 10 va in onda su Canale 5 la Santa Messa in diretta dal Santuario della Madonna del divino Amore in Roma. Il culmine degli eventi del giorno è la Santa Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco e Benedizione Urbi et Orbi, in onda su Rai1, RaiNews24 e Tv2000 dalle ore 10.50.

Tv2000, alle 21.05, trasmette l'intervista integrale a Papa Francesco protagonista del programma ‘Io Credo’. L'intervista di Enzo Biagi a Papa Giovanni Paolo II viene poi riproposta su Rai3 alle 14 e il film tv "Jesus" in prima serata su Rai1.

Lunedì 13 aprile Santa Messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di casa Santa Marta, in onda su Rai1 alle ore 7. A partire dalle 12, Tv2000, Radio1 e RaiNews24 trasmettono la benedizione del Regina Coeli impartita da Papa Francesco da Piazza San Pietro.