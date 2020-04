Papa Francesco, la telefonata al programma di Rai1: "Medici e sacerdoti morti al fronte" Video

Papa Francesco ha telefonato oggi, venerdì 10 aprile 2020, in diretta al programma A sua Immagine, condotto da Lorena Bianchetti su Rai 1. "Sono vicino a voi - ha detto Bergoglio -. Penso al Signore crocifisso e alle tante storie di crocifissi di oggi, di questa pandemia. Medici, infermieri, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Ci hanno dato la vita per amore. Sono vicino al popolo di Dio, soprattutto al più sofferente, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo, guardando alla speranza. La speranza non toglie il dolore, ma non delude. Sempre la Pasqua finisce nella resurrezione, è il crompromesso dell'amore che fa passare questa strada dura, ci conforta e ci dà forza".