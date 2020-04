Paolo Fox, l'oroscopo del 10 aprile 2020: le previsioni delle stelle per i segni zodiacali

Paolo Fox è assente dalla tv col suo oroscopo quotidiano, sospeso alla trasmissione I Fatti vostri. L'app Astri di Paolo Fox continua a funzionare e ad essere consultata dai fan del noto e popolare astrologo che chiedono conforto alle stelle attraverso le sue previsioni. Ecco cosa prevedono per la giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2020. Il testo è liberamente tratto dall'app.

Per approfondire leggi anche: Paolo Fox: spero nella vostra comprensione

ARIETE La Luna è a voi favorevole e quindi di prospetta un fine settimana da favola per una Pasqua che sarà davvero interessante. Resta quindi un grande cielo nonostante il periodo che non è proprio dei migliori.

TORO Calcma e pazienza sono le due qualità che servono in questi giorni ai nati sotto il segno del Toro. Infatti si tratta di un èperiodo in cui capita sempre qualche contrattempo che va superato proprio tenendo presenti queste due armi.

GEMELLI Saturno è in un buon aspetto e questo va utilizzato. E' arrivato il momento di caricarvi di energie che possono poi tornarvi utili nel prosieguo di questi particolari giorni.

CANCRO State vivendo una fase di profondo disagio interiore. La settimana infatti ha lasciato troppo a desiderare ma per fortuna il fine settimana che si apre domani serve a recuperare soprattutto dal punto di vista interiore.

LEONE State attraversando una fase delicata e travagliata e questo non fa altro che bloccarvi anche nei rapporti interpersnali. Il fatto poi di dover stare in quarantena e quindi in isolamento complica il quadro.

VERGINE Dovete iniziare a rivedere la vostra vita e questo è il momento adatto per poi ripartire con maggiore sprint. Alcune scelte vnno compiute e non più tralasciate.

BILANCIA Nella giornata di domani la cosa che vi farà stare nervosi è legata ai soldi. I problemi legati ai conti sono tanti, ma vanno affrontati di petto e soprattutto cercando di ragionare con la testa.

SCORPIONE Difficoltà nel programmare nuovi contratti e accordi. Tra l'altro ci si mette anche Saturno che è dissonante a complicare la situazione.

SAGITTARIO Sono giorni sereni quelli che vi apprestate a trascorrere. Una serenità che vi viene donata anche dalle scelte d'amore che state per compiere e che possono cambiarvi in meglio la vita.

CAPRICORNO Il recupero è già in atto. Aspettate però prima di dare una risposta troppo ostinata perché molte cose andranno meglio solo a partire dalla tarda primavera.

ACQUARIO La brusca interruzione lavorativa vi ha creato qualche grattacapo, ma siete pronti a rimettervi in gioco. Naturalmente lo stesso vale in amore per chi ha perso quello che pensava essere il nume tutelare della propria vita presente e futura.

PESCI Parlate sempre chiaro e di sicuro non sbagliate. Infatti vi potreste trovare a contatto con persone che neanche conoscete e che potrebbero mettervi in grande difficoltà.