Georgina Rodriguez si spoglia, voglia d'estate per lady Ronaldo: la foto al mare che scatena i fan

Coronavirus, l'ospedale di Wuhan a prova di virus grazie al 3d

Milano, 10 apr. (askanews) - Una delle grandi sfide affrontate dalla Cina per l'emergenza coronavirus è stata costruire da zero, in una manciata di settimane, ospedali dedicati ai malati Covid. A Wuhan ci sono voluti circa 12 giorni per completare una struttura sanitaria, Leishenshan, in grado di ospitare 1600 pazienti. Un rompicapo logistico non solo per la necessità di costruire velocemente, ma ...