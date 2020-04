L'oroscopo di oggi 10 aprile: le previsioni segno per segno

Pubblichiamo l'oroscopo segno per segno dell'agenzia LaPresse per il 10 aprile.

Ariete - I tempi sono maturi per tentare di sfondare nella professione: presto si presenterà una buona occasione. In amore frenate la gelosia.

Toro - Nuove e interessanti prospettive cominciano a profilarsi nel vostro settore professionale. Più entusiasmo in amore

Gemelli - Potrete dare prova della vostra preparazione e delel vostre qualità in un incarico affidatovi da poco. In amore rischiate di farvi male.

Cancro - La meta non è lontana ma nel lavoro dovrete fare ancora qualche piccolo sforzo. Investite di più nei sentimenti.

Leone - Cercate di sempre sotto controllo la situazione nel lavoro: potrebbero presentarsi delle occasioni. Tentennamenti in amore.

Vergine - Un piccolo sforzo in più e qualche rinuncia vi consentiranno di raggiungere il traguardo nella vostra attività. Il vostro cuore vola alto.

Bilancia - Adeguatevi in fretta ai grossi cambiamenti in atto nel vostro settore di lavoro se non volete rimanere indietro. Indovinata la scelta del partner

Scorpione - Nel lavoro decidete freddamente cosa è meglio per voi e agite di conseguenza. Per essere amati non dovete frenare i vostri sentimenti.

Sagittario - Nuovi e interessanti contatti professionali vi consentiranno di ampliare i vostri orizzonti. In amore rischiate il tutto per tutto.

Capricorno - Siete ancora incerti ed apatici e questo non può certo migliorare i risultati nel lavoro. In amore i timori di un tradimento sono infondati.

Acquario - È fondamentale non perdere il controllo della situazione nel lavoro quando c'è un'emergenza. Un amore misterioso e intrigante

Pesci - Muovetevi con prudenza ma preparatevi ad un grande rilancio dei vostri affari. Difficili i rapporti con un Sagittario.