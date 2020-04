Oroscopo del Corriere di venerdì 10 aprile 2020: Gemelli, Bilancia, Acquario.

GEMELLI La giornata non parte nel migliore dei modi, ma il partner saprà sorprendervi in serata. Emergerà tutto il suo romanticismo.

BILANCIA Un amico di cui vi fidate ciecamente sembra avervi girato le spalle. Approfondite la situazione, prima di rovinare un’amicizia.

ACQUARIO Oggi potrebbe risolversi qualcosa che non avevate idea di come affrontare. Finalemente la fortuna gira in vostro favore.

