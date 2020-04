L'oroscopo del Corriere di venerdì 10 aprile 2020: Ariete, Leone, Sagittario

ARIETE A volte un po’ di nullafacenza fa bene, serve a ricaricare le pile e fare tutto al meglio. Cercate di leggere un buon libro.

LEONE Se non volete perdere inutilmente il vostro denaro è meglio che non vi facciate coinvolgere in nuovi investimenti rischiosi.

SAGITTARIO A volte pensate troppo agli altri e poco a voi stessi. Mettete la vostra felicità in cima alle priorità, altrimenti non sarete mai soddisfatti.

