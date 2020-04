Coronavirus, la Cina elimina il cane dalla lista degli animali che possono essere mangiati

In Cina non si potrà mangiare il cane. La notizia è stata data dal China Daily secondo cui il ministero dell'Agricoltura cinese ha eliminato i cani dall'elenco degli animali terrestri che considera possano essere mangiati dagli esseri umani. L'elenco, afferma è contenuto in una bozza diffusa dal ministero. Tra gli animali considerati mangiabili restano le volpi argentate e i visoni. Per il ministero, escludere i cani è una pratica globale comune ed è considerata segno di civiltà. La misura arriva nel corso della pandemia da Coronavirus, la cui origine si ritiene sia collegata all'uccisione di animali selvatici a scopo alimentare. Lo scorso mese il governo locale di Shenzhen, nella provincia del Guangdong, ha approvato una legge con cui impedire di mangiare cani e gatti.