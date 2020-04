L'oroscopo del Corriere di giovedì 9 aprile 2020: Cancro, Scorpione, Pesci.

CANCRO

Oggi potreste ricevere alcune notizie sconvolgenti da un membro della famiglia. Potresti essere turbato per un momento, ma quando ti prenderai il tempo di pensarci ancora un po' ti renderai conto che le cose non sono così preoccupanti.



SCORPIONE

Hai una natura calda e sensibile, e oggi potresti sentirti particolarmente in sintonia con i sentimenti degli altri. Il romanticismo è molto presente nella tua mente, così come tutte le emozioni più sensuali.

PESCI

Aspettatevi che le energie planetarie di oggi aumentino la vostra coscienza sociale. Potresti essere distratto pensando a chi non ha una casa e riflettere sul vostro legame con l'umanità e sulle vostre responsabilità nei suoi confronti.

