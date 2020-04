L'oroscopo del Corriere di giovedì 9 aprile 2020: Toro, Vergine, Capricorno.

TORO

L'energia planetaria rende questo giorno un buon giorno per la contemplazione anziché per l'azione. Se sentite l'impulso di comprare, non fatelo.

VERGINE

Oggi potresti renderti conto che un amico è in realtà la tua anima gemella. Avete trascorso molto tempo insieme e ora vi siete resi conto di quanto non vedete l'ora di stare in compagnia l'uno dell'altro.



CAPRICORNO

Un sito web o un documentario televisivo potrebbe mettervi in contatto con una promettente organizzazione educativa i cui obiettivi e scopi sembrano coincidere perfettamente con i vostri.

