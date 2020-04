Aulla, crolla ponte: ferito conducente di un furgone. Si indaga sulle cause del cedimento

Crollo del ponte in provincia di Massa Carrara. I veicoli in transito coinvolti nel crollo del ponte sulla Sp70 in località Albiano, ad Aulla sono stati due furgoni che sarebbero rimasti comunque sopra la carreggiata collassata.

Uno dei conducenti è rimasto illeso e si sarebbe messo in salvo da solo, mentre un altro autista è rimasto ferito e ricoverato in ospedale a Pisa con un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita. Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria. Si cercano di capire le cause del cedimento, sono in corso indagini.